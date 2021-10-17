«Ньюкасл Юнайтед» — «Тоттенхэм Хотспур»: прямая онлайн-трансляция матча начнётся в 18:30

Сегодня, 17 октября, состоится матч «Ньюкасл Юнайтед» — «Тоттенхэм Хотспур». Встреча 8-го тура английской Премьер-лиги сезона-2021/2022 пройдёт на стадионе «Сент-Джеймс Парк — Спортс Директ Арена» в Ньюкасл-апон-Тайне. Стартовый свисток прозвучит в 18:30 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча «Ньюкасл Юнайтед» — «Тоттенхэм Хотспур».
Обслужит встречу бригада арбитров во главе с Андре Марринером. Помогать ему будут ассистенты Ричард Уэст и Скотт Леджер. Резервный рефери — Эндрю Мэдли.
«Тоттенхэм Хотспур» набрал 12 очков в 7 матчах и занимает 9-е место в турнирной таблице английской Премьер-лиги сезона-2021/2022. «Ньюкасл Юнайтед» (3) — на 18-м месте. Лидирует лондонский «Челси», набравший 19 очков в 8 встречах. Действующим чемпионом Англии является «Манчестер Сити».
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