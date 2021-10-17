«Кальяри» обыграл «Сампдорию» и покинул последнее место в турнирной таблице Серии А

В Кальяри завершился матч 8-го тура Серии А. «Кальяри» на стадионе «Сардиния Арена» принимал «Сампдорию». Встреча закончилась победой хозяев со счётом 3:1.

Уже на 4-й минуте счёт в матче открыл Жоао Педро, которому ассистировал Бальде Кейта. На 74-й минуте Мартин Касерес удвоил преимущество сардинцев, но вскоре Мортен Торсби сократил отставание в счёте. Ему ассистировал Франческо Капуто. Уже в компенсированное время Педро оформил дубль с передачи Наитана Нандеса и установил окончательный счёт.

«Кальяри» одержал первую победу в сезоне и набрал шесть очков. Сардинцы ушли с последнего места в турнирной таблице Серии А и поднялись на 17-е место. «Сампдория» также набрала шесть очков и располагается на 16-й строчке.