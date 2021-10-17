«Краснодар» — «Уфа»: прямая онлайн-трансляция матча начнётся в 19:00
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Сегодня, 17 октября, состоится матч «Краснодар» — «Уфа». Встреча 11-го тура Российской Премьер-Лиги сезона-2021/2022 пройдёт на стадионе ФК «Краснодар» в Краснодаре. Стартовый свисток прозвучит в 19:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча «Краснодар» — «Уфа».
Обслужит встречу бригада арбитров во главе с Алексеем Сухим из Люберец. Помогать ему будут ассистенты Алексей Воронцов (Ярославль) и Валентин Мурашов (Москва). Резервный рефери — Иван Сараев (Санкт-Петербург).
«Краснодар» набрал 17 очков в 10 матчах и занимает 6-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2021/2022. «Уфа» (8) располагается на 15-м месте. Лидером соревнований является санкт-петербургский «Зенит» (23).
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