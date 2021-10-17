ЦСКА с минимальным счётом обыграл «Урал»

В матче 11-го тура Российской Премьер-Лиги «Урал» принимал московский ЦСКА. Встреча прошла на стадионе «Екатеринбург Арена» в Екатеринбурге и завершилась победой гостей со счётом 1:0.
На 52-й минуте встречи форвард ЦСКА Антон Заболотный перед штрафной потерял мяч, и после трёх рикошетов мяч отскочил на нападающего Чидеру Эджуке. Нигерийский футболист в касание пробил в дальний нижний угол ворот — голкипер «Урала» Илья Помазун не смог дотянуться.
Московский ЦСКА набрал 20 очков и поднялся на 4-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2021/2022. «Урал» (9) — на 14-м месте. Лидером соревнований является санкт-петербургский «Зенит» (23).
В следующем туре чемпионата России ЦСКА 23 октября сыграет с «Крыльями Советов», а на следующий день «Урал» проведёт встречу с «Ахматом».
- 17 октября 2021
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