«Сельта» — «Севилья»: прямая онлайн-трансляция матча начнётся в 17:15
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Сегодня, 17 октября, состоится матч «Сельта» — «Севилья». Встреча 9-го тура испанской Примеры сезона-2021/2022 пройдёт на стадионе «Балаидос» в Виго. Стартовый свисток прозвучит в 17:15 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча «Сельта» — «Севилья».
Обслужит встречу бригада арбитров во главе с Рикардо Де Бургос Бенгоэчеа. Помогать ему будут ассистенты Роберто Диас Дель Паломар и Хон Нуньес Фернандес. Резервный рефери — Херман Сид Камачо.
«Севилья» набрала 14 очков в 7 матчах и занимает 4-е место в турнирной таблице испанской Примеры сезона-2021/2022. «Сельта» (7) — на 16-м месте. Лидером соревнований является «Реал Сосьедад», в 9 встречах набравший 20 очков. Действующий чемпион Испании — «Атлетико».
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