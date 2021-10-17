Яка Бийол: у ЦСКА было немного моментов в матче с «Уралом», но мы смогли забить

Полузащитник ЦСКА Яка Бийол прокомментировал результат матча 11-го тура Российской Премьер-Лиги с «Уралом» (1:0).



«Самое важное, что мы победили. Мы хорошо сыграли. У соперника не было шансов. У нас тоже было немного моментов, но смогли забить. Когда есть хороший результат, соперник идёт в прессинг. Конечно, им надо было забить, но мы хорошо сыграли в обороне. Состояние после паузы? Еврокубков нет, только чемпионат и кубок. Могу сказать, что хорошо себя чувствую», — приводит слова Бийола «Матч ТВ».

Московский ЦСКА набрал 20 очков и поднялся на 4-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2021/2022. «Урал» (9) — на 14-м месте. Лидером соревнований является санкт-петербургский «Зенит» (23). В следующем туре чемпионата России ЦСКА 23 октября сыграет с «Крыльями Советов», а на следующий день «Урал» проведёт встречу с «Ахматом».

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