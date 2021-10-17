«Барселона» рассчитывает продлить контракт с Фати до «эль класико»

Каталонская «Барселона» рассчитывает в ближайшее время продлить контракт с 18-летним нападающим Ансу Фати, сообщает Mundo Deportivo.
По информации источника, клуб работает над тем, чтобы завершить переговоры с игроком до следующего «эль класико», которое состоится 24 октября. Руководство каталонцев уже отправило представителю нападающего Жорже Мендешу и семье футболиста текст нового соглашения. «Барселона» надеется, что продление контракта с Фати взбодрит самого игрока, команду и болельщиков.
Действующее соглашение Ансу Фати с «Барселоной» рассчитано до 2022 года, у клуба есть односторонняя возможность продлить контракт с нападающим ещё на два года. Однако руководство каталонцев хочет, чтобы сам игрок продлил соглашение на взаимовыгодных условиях.
Фати стал игроком основной команды «Барселоны» в 2019 году. С 2020 года нападающий вызывается в сборную Испании.
- 17 октября 2021
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