Талалаев отреагировал на слухи об увольнении из «Ахмата»

Главный тренер «Ахмата» Андрей Талалаев прокомментировал появившуюся информацию, согласно которой он может быть уволен со своего поста. Ранее «Матч ТВ» сообщил, что у специалиста произошёл конфликт с одним из руководителей клуба. Также сообщалось, что Талалаев будет уволен в случае поражения в матче 11-го тура РПЛ с «Химками», который пройдёт 17 октября.

«Мои футболисты играют в каждой игре по максимуму. «Химки» — подходящий соперник для нас? Игорь Осинькин недавно сказал, что перед любым тренером стоит задача качества игры и набора очков. Сегодня второе будет превалировать.



Сказалась ли на команде информация, что игра с «Химками» может стать для меня решающей? Я живой и здоровый, спокойно работаю и настраиваюсь. Не верьте слухам», — цитирует Талалаева «Матч ТВ».



Специалист возглавил команду в июле 2020 года. Контракт Талалаева с «Ахматом» рассчитан до лета 2023 года.