«Райо Вальекано» дома обыграл «Эльче» и поднялся на четвёртое место в испанской Примере

Сегодня, 17 октября, на стадионе «Кампо де Вальекас» в Мадриде в рамках 9-го тура испанской Примеры «Райо Вальекано» принимал «Эльче». Хозяева одержали победу со счётом 2:1.
Первый мяч в матче был забит на 14-й минуте встречи. Взятием ворот отличился нападающий «Эльче» Лукас Бое.
Гол Бое в ворота «Райо Вальекано»:
На 26-й минуте матча защитник хозяев Марио Эрнандес сравнял счёт, ему ассистировал Сантьяго Комесанья.
Эрнандес забивает ответный мяч:
На 65-й минуте полузащитник «Райо Вальекано» Ранди Нтекья забил гол с передачи Оскара Трехо и вывел свою команду вперёд.
Победный мяч Нтекья в ворота «Эльче»:
После девяти сыгранных туров в испанской Примере «Райо Вальекано» располагается на 4-м месте в турнирной таблице с 16 очками в активе. «Эльче» (9) – на 14-м месте в таблице.
- 17 октября 2021
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