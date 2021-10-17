«Райо Вальекано» дома обыграл «Эльче» и поднялся на четвёртое место в испанской Примере

Сегодня, 17 октября, на стадионе «Кампо де Вальекас» в Мадриде в рамках 9-го тура испанской Примеры «Райо Вальекано» принимал «Эльче». Хозяева одержали победу со счётом 2:1.



Первый мяч в матче был забит на 14-й минуте встречи. Взятием ворот отличился нападающий «Эльче» Лукас Бое.

Гол Бое в ворота «Райо Вальекано»:

На 26-й минуте матча защитник хозяев Марио Эрнандес сравнял счёт, ему ассистировал Сантьяго Комесанья.

Эрнандес забивает ответный мяч:

На 65-й минуте полузащитник «Райо Вальекано» Ранди Нтекья забил гол с передачи Оскара Трехо и вывел свою команду вперёд.

Победный мяч Нтекья в ворота «Эльче»:

После девяти сыгранных туров в испанской Примере «Райо Вальекано» располагается на 4-м месте в турнирной таблице с 16 очками в активе. «Эльче» (9) – на 14-м месте в таблице.