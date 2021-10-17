«Вильярреал» — «Осасуна»: прямая онлайн-трансляция матча начнётся в 19:30

Сегодня, 17 октября, состоится матч «Вильярреал» — «Осасуна». Встреча 9-го тура испанской Примеры сезона-2021/2022 пройдёт на стадионе «Керамика – Эль-Мадригал» в Вильярреале. Стартовый свисток прозвучит в 19:30 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча «Вильярреал» — «Осасуна».
Встречу обслужит бригада арбитров, которую возглавляет Адриан Кордеро Вега. Ему будут помогать ассистенты Айтор Вильяте Мартинес и Антонио Сересо Парфеноф. Резервный арбитр – Альберт Авалос Мартос.
«Осасуна» набрала 14 очков в 8 матчах и занимает 6-е место в турнирной таблице испанской Примеры. «Вильярреал» (11) – на 11-м месте. Лидером соревнований является «Реал Сосьедад», в 9 встречах набравший 20 очков. Действующий чемпион Испании — «Атлетико».
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