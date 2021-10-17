Гол Эджуке и неназначенный пенальти в видеообзоре матча «Урал» — ЦСКА

ЦСКА одержал победу в матче 11-го тура РПЛ с «Уралом», который проходил в Екатеринбурге. Встреча завершилась со счётом 1:0 в пользу гостей.
Единственный мяч в этой встрече был забит на 52-й минуте. Форвард ЦСКА Антон Заболотный потерял мяч перед чужой штрафной, после чего им завладел Чидера Эджуке. Нигериец пробил в касание в дальний угол. В результате голкипер «Урала» Илья Помазун не смог спасти свою команду.
Права на видео принадлежат ООО «Национальный спортивный телеканал». Посмотреть видео можно на YouTube-канале «Матч ТВ».
После матча гендиректор «Урала» Григорий Иванов жёстко раскритиковал судейство. Он заявил, что в ворота ЦСКА арбитр должен был назначить пенальти.
Московский ЦСКА набрал 20 очков и поднялся на 4-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2021/2022. «Урал» (9) — на 14-м месте. Лидером соревнований является санкт-петербургский «Зенит» (23).
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