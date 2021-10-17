«Балтика» разгромила липецкий «Металлург» в матче ФНЛ

В Липецке завершился матч 18-го тура ФНЛ. «Металлург» принимал «Балтику».



Встреча закончилась со счётом 4:0 в пользу гостей. На 36-й минуте Ишхан Гелоян вывел гостей вперёд. На 70-й минуте Данил Клёнкин забил второй мяч в составе «Балтики». Далее Роман Войдель стал автором автогола, а уже в компенсированное время Ильнур Альшин поставил точку в этом матче.



«Балтика» набрала 24 очка и поднялась на 11-е место в турнирной таблице. «Металлург» занимает 17-е место, набрав 15 очков.



В следующем туре «Балтика» будет принимать «Велес», а «Металлург» сыграет в гостях с «Факелом».

Напомним, по ходу нынешнего сезона в «Балтике» сменился главный тренер. Евгения Калешина на этом посту сменил Сергей Игнашевич.