«Балтика» разгромила липецкий «Металлург» в матче ФНЛ
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В Липецке завершился матч 18-го тура ФНЛ. «Металлург» принимал «Балтику».
Встреча закончилась со счётом 4:0 в пользу гостей. На 36-й минуте Ишхан Гелоян вывел гостей вперёд. На 70-й минуте Данил Клёнкин забил второй мяч в составе «Балтики». Далее Роман Войдель стал автором автогола, а уже в компенсированное время Ильнур Альшин поставил точку в этом матче.
«Балтика» набрала 24 очка и поднялась на 11-е место в турнирной таблице. «Металлург» занимает 17-е место, набрав 15 очков.
В следующем туре «Балтика» будет принимать «Велес», а «Металлург» сыграет в гостях с «Факелом».
Напомним, по ходу нынешнего сезона в «Балтике» сменился главный тренер. Евгения Калешина на этом посту сменил Сергей Игнашевич.
ФНЛ - Первый дивизион. 18-й тур
17 октября 2021, воскресенье. 15:00 МСК
Металлург Лп
Липецк
Окончен
0 : 4
Балтика
Калининград
0:1 Гелоян – 36' 0:2 Клёнкин – 70' 0:3 Войдель – 77' (автогол) 0:4 Альшин – 90+1'
ФНЛ - Первый дивизион. 18-й тур
17 октября 2021, воскресенье. 15:00 МСК
Волгарь
Астрахань
Окончен
0 : 2
Факел
Воронеж
0:1 Шаваев – 75' 0:2 Разборов – 76'
Удаления: Симонян – 38', Локтионов – 82' / нет
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