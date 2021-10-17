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Спортивный директор «Ливерпуля» может перейти в «Реал»

Спортивный директор «Ливерпуля» может перейти в «Реал»
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Спортивный директор «Ливерпуля» Майкл Эдвардс хочет уйти из мерсисайдского клуба по окончании сезона, сообщает The Sun.

По информации источника, мадридский «Реал» рассматривает возможность приглашения функционера. В его кандидатуре лично заинтересован президент «сливочных» Флорентино Перес. Он рассчитывает, что Эдвардс мог бы помочь клубу найти новых игроков, а также, возможно, найти преемника для действующего наставника «Реала» Карло Анчелотти.

Эдвардс работает в структуре «Ливерпуля» с 2011 года, куда перешёл из лондонского «Тоттенхэм Хотспур». Он сыграл важную роль при заключении контрактов с Мохамедом Салахом и Вирджилом ван Дейком.

После восьми сыгранных туров в английской Премьер-лиге «Ливерпуль» располагается на 2-м месте в турнирной таблице с 18 очками в активе.

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