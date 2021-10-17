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«Аталанта» разгромила «Эмполи», Миранчук остался в запасе

«Аталанта» разгромила «Эмполи», Миранчук остался в запасе
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В матче 8-го тура итальянской Серии А «Эмполи» проиграл «Аталанте». Встреча проходила на стадионе «Карло Кастеллани» в Эмполи и завершилась со счётом 1:4.

На 11-й минуте первый гол в матче забил нападающий «Аталанты» Йосип Иличич, ему ассистировал Марио Пашалич. На 26-й минуте Иличич оформил дубль, откликнувшись на передачу Луиса Мурьеля. Спустя четыре минуты Федерико Ди Франческо отыграл один мяч. В начале второго тайма защитник «Эмполи» Маттиа Вити отправил мяч в собственные ворота. На 67-й минуте Иличич не забил пенальти. На 89-й минуте форвард бергамасков Дуван Сапата довершил разгром хозяев.

Российский хавбек «Аталанты» Алексей Миранчук остался в запасе.

«Аталанта» в восьми матчах набрала 14 очков и занимает шестое место в турнирной таблице. «Эмполи» (9) — 12-й.

Италия - Серия А. 8-й тур
17 октября 2021, воскресенье. 16:00 МСК
Эмполи
Эмполи
Окончен
1 : 4
Аталанта
Бергамо
0:1 Иличич – 11'   0:2 Иличич – 26'   1:2 Ди Франческо – 30'   1:3 Вити – 49' (автогол)   1:4 Сапата – 89'
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