«Аталанта» разгромила «Эмполи», Миранчук остался в запасе

В матче 8-го тура итальянской Серии А «Эмполи» проиграл «Аталанте». Встреча проходила на стадионе «Карло Кастеллани» в Эмполи и завершилась со счётом 1:4.
На 11-й минуте первый гол в матче забил нападающий «Аталанты» Йосип Иличич, ему ассистировал Марио Пашалич. На 26-й минуте Иличич оформил дубль, откликнувшись на передачу Луиса Мурьеля. Спустя четыре минуты Федерико Ди Франческо отыграл один мяч. В начале второго тайма защитник «Эмполи» Маттиа Вити отправил мяч в собственные ворота. На 67-й минуте Иличич не забил пенальти. На 89-й минуте форвард бергамасков Дуван Сапата довершил разгром хозяев.
Российский хавбек «Аталанты» Алексей Миранчук остался в запасе.
«Аталанта» в восьми матчах набрала 14 очков и занимает шестое место в турнирной таблице. «Эмполи» (9) — 12-й.
- 17 октября 2021
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