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Сеск Фабрегас: Месси очень счастлив в «ПСЖ»

Сеск Фабрегас: Месси очень счастлив в «ПСЖ»
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Полузащитник «Монако» Сеск Фабрегас прокомментировал переход Лионеля Месси из «Барселоны» в «ПСЖ». Аргентинский нападающий, выступавший с Фабрегасом за «Барселону», покинул команду по истечении контракта. В результате он перешёл в «ПСЖ» в качестве свободного агента.

«Месси очень счастлив. Здесь много игроков, которых он знает, которые говорят на испанском. Конечно, он счастлив.

Мы были вместе с ним на каникулах неделей ранее. Он рассказал мне, что был близок к продлению контракта с «Барселоной» и планировал уже начать тренироваться. Но он сказал мне, что в итоге подписать новый контракт было невозможно. Я был очень расстроен, мы друзья, я сам болею за «Барселону». Но я рад, что теперь мы будем играть друг против друга», — цитирует Фабрегаса Marca со ссылкой на Prime Video Sport.

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