«Краснодар» — «Уфа»: стартовые составы команд на матч РПЛ
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Стали известны стартовые составы «Краснодара» и «Уфы» на матч 11-го тура РПЛ.
«Краснодар»: Сафонов, Рамирес, Спайич, Черников, Кайо, Крыховяк, Классон, Сперцян, Вильена, Кабелла, Кордоба.
«Уфа»: Беленов, Журавлёв, Йокич, Ботака-Иобома, Кротов, Алиев, Камилов, Голубев, Мрзляк, Агаларов, Касинтура.
Встреча 11-го тура Российской Премьер-Лиги сезона-2021/2022 пройдёт на стадионе ФК «Краснодар» в Краснодаре. Стартовый свисток прозвучит в 19:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча «Краснодар» — «Уфа».
Обслужит встречу бригада арбитров во главе с Алексеем Сухим из Люберец. Помогать ему будут ассистенты Алексей Воронцов (Ярославль) и Валентин Мурашов (Москва). Резервный рефери — Иван Сараев (Санкт-Петербург).
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