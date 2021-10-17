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«Краснодар» — «Уфа». Платная прямая трансляция
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19:00 Мск
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«Краснодар» — «Уфа»: стартовые составы команд на матч РПЛ

«Краснодар» — «Уфа»: стартовые составы команд на матч РПЛ
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Стали известны стартовые составы «Краснодара» и «Уфы» на матч 11-го тура РПЛ.

«Краснодар»: Сафонов, Рамирес, Спайич, Черников, Кайо, Крыховяк, Классон, Сперцян, Вильена, Кабелла, Кордоба.

«Уфа»: Беленов, Журавлёв, Йокич, Ботака-Иобома, Кротов, Алиев, Камилов, Голубев, Мрзляк, Агаларов, Касинтура.

Встреча 11-го тура Российской Премьер-Лиги сезона-2021/2022 пройдёт на стадионе ФК «Краснодар» в Краснодаре. Стартовый свисток прозвучит в 19:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча «Краснодар» — «Уфа».

Обслужит встречу бригада арбитров во главе с Алексеем Сухим из Люберец. Помогать ему будут ассистенты Алексей Воронцов (Ярославль) и Валентин Мурашов (Москва). Резервный рефери — Иван Сараев (Санкт-Петербург).

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