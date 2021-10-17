Матич: «Манчестер Юнайтед» всё ещё в гонке за титулом английской Премьер-лиги

Сербский полузащитник «Манчестер Юнайтед» Неманья Матич прокомментировал неудачные результаты «красных дьяволов» в последних матчах.
«Нам жаль болельщиков. Они поддерживают нас, особенно на выезде, они лучшие. Они заслуживают гораздо большего.
Мы сделаем всё возможное, чтобы они были счастливы. Но у нас 14 очков — мы всё ещё в гонке за титулом. Мы не будем сдаваться до самого конца.
Конечно, мы разочарованы. Всем грустно, все сейчас расстроены. Однако, когда ты играешь за «Ман Юнайтед» и не выигрываешь игру, по-другому нельзя реагировать. Но мы должны держаться вместе», — цитирует Матича официальный сайт «красных дьяволов».
Манчестерский клуб на протяжении трёх матчей не может одержать победу в английской Премьер-лиге. После восьми сыгранных туров в чемпионате Англии «Манчестер Юнайтед» располагается на 5-м месте в турнирной таблице с 14 очками в активе.
- 17 октября 2021
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