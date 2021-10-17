«Химки» прервали восьмиматчевую безвыигрышную серию, обыграв «Ахмат»
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В Химках на «Арене «Химки» завершился матч 11-го тура РПЛ. «Химки» принимали «Ахмат».
Встреча команд завершилась победой хозяев со счётом 2:0. Хозяева вышли вперёд уже на 12-й минуте, отличился Илья Кухарчук, которому ассистировал Александр Трошечкин. А на 90-й минуте точку в матче поставил Александр Долгов.
Это вторая победа «Химок» в нынешнем сезоне. Предыдущая состоялась ещё в матче 2-го тура РПЛ с «Краснодаром» (1:0).
«Химки» набрали 11 очков и поднялись на 13-е место в турнирной таблице РПЛ. «Ахмат», набрав 12 очков, занимает 11-е место.
В следующем туре «Химки» сыграют с московским «Динамо», а «Ахмат» встретится с «Уралом». Отметим, что грозненцы потерпели второе поражение подряд в РПЛ.
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