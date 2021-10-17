«Арсенал» рассматривает Йовича в качестве замены Ляказетту

Нападающий мадридского «Реала» Лука Йович может продолжить карьеру в лондонском «Арсенале», сообщает The Sun. По информации источника, серб может выступить в качестве замены для форварда «канониров» Александра Ляказетта.
В нынешнем розыгрыше испанской Примеры Йович провёл пять матчей и отдал одну результативную передачу. Действующее соглашение нападающего с клубом рассчитано до 30 июня 2025 года. Согласно данным интернет-портала Transfermarkt, стоимость игрока составляет € 20 млн.
Ляказетт — воспитанник «Лиона». С 2010 года форвард выступал за основную команду французского клуба. В 2017 году Ляказетт перешёл в лондонский «Арсенал». В сезоне-2020/2021 француз провёл за «Арсенал» 34 матча, забил 13 голов и отдал три результативные передачи. Ранее сообщалось, что «Атлетико», «Севилья» и «Рома» следят за неопределённостью вокруг будущего Ляказетта в Лондоне. Transfermarkt оценивает стоимость игрока в € 35 млн.
- 17 октября 2021
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