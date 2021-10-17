Арбитр Федотов: решение не назначать пенальти в ворота ЦСКА абсолютно верное

Футбольный арбитр Игорь Федотов прокомментировал спорный эпизод с попаданием мяча в руку Бактиёру Зайнутдинову в матче 11-го тура РПЛ «Урал» — ЦСКА (1:0).

«Игры рукой у футболиста ЦСКА не было. Мяч в неё попал, да, но рука не отставлена в сторону, она не увеличивала пространство тела. Даже не знаю, зачем Безбородов звал посмотреть повтор — решение не назначать 11-метровый в ворота ЦСКА абсолютно верное», — сказал Федотов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Максимом Пахомовым.

ЦСКА одержал победу в матче 11-го тура РПЛ с «Уралом», который проходил в Екатеринбурге. Встреча завершилась со счётом 1:0 в пользу гостей.



На 20-й минуте мяч попал в руку Бактиёру Зайнутдинову, однако арбитр решил не назначать пенальти. Единственный мяч в этой встрече был забит на 52-й минуте. Форвард ЦСКА Антон Заболотный потерял мяч перед чужой штрафной, после чего им завладел Чидера Эджуке. Нигериец пробил в касание в дальний угол. В результате голкипер «Урала» Илья Помазун не смог спасти свою команду.