«Бавария» разгромила «Байер», забив пять мячей в первом тайме

В Леверкузене завершился центральный матч 8-го тура Бундеслиги. «Байер» принимал «Баварию».
Встреча закончилась разгромной победой гостей со счётом 5:1. Причём все пять мячей мюнхенцы забили ещё в первом тайме. Уже на 3-й минуте Роберт Левандовски открыл счёт. На 30-й минуте польский нападающий удвоил преимущество своей команды.
Вскоре Томас Мюллер довёл счёт до крупного, а ещё через минуту Серж Гнабри забил четвёртый мяч. Всего две минуты потребовалось Гнабри, чтобы оформить дубль.
В начале второго тайма Патрик Шик отыграл один мяч, но больше забить «Байеру» не удалось.
«Бавария» набрала 19 очков, мюнхенцы возглавляют турнирную таблицу. «Байер» занимает 3-е место в турнирной таблице, набрав 16 очков.
В следующем туре «Бавария» будет принимать «Хоффенхайм», а «Байер» встретится с «Кёльном».
- 17 октября 2021
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