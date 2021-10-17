«Бавария» разгромила «Байер», забив пять мячей в первом тайме

В Леверкузене завершился центральный матч 8-го тура Бундеслиги. «Байер» принимал «Баварию».



Встреча закончилась разгромной победой гостей со счётом 5:1. Причём все пять мячей мюнхенцы забили ещё в первом тайме. Уже на 3-й минуте Роберт Левандовски открыл счёт. На 30-й минуте польский нападающий удвоил преимущество своей команды.



Вскоре Томас Мюллер довёл счёт до крупного, а ещё через минуту Серж Гнабри забил четвёртый мяч. Всего две минуты потребовалось Гнабри, чтобы оформить дубль.



В начале второго тайма Патрик Шик отыграл один мяч, но больше забить «Байеру» не удалось.



«Бавария» набрала 19 очков, мюнхенцы возглавляют турнирную таблицу. «Байер» занимает 3-е место в турнирной таблице, набрав 16 очков.



В следующем туре «Бавария» будет принимать «Хоффенхайм», а «Байер» встретится с «Кёльном».