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«Бавария» разгромила «Байер», забив пять мячей в первом тайме

«Бавария» разгромила «Байер», забив пять мячей в первом тайме
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В Леверкузене завершился центральный матч 8-го тура Бундеслиги. «Байер» принимал «Баварию».

Встреча закончилась разгромной победой гостей со счётом 5:1. Причём все пять мячей мюнхенцы забили ещё в первом тайме. Уже на 3-й минуте Роберт Левандовски открыл счёт. На 30-й минуте польский нападающий удвоил преимущество своей команды.

Вскоре Томас Мюллер довёл счёт до крупного, а ещё через минуту Серж Гнабри забил четвёртый мяч. Всего две минуты потребовалось Гнабри, чтобы оформить дубль.

В начале второго тайма Патрик Шик отыграл один мяч, но больше забить «Байеру» не удалось.

«Бавария» набрала 19 очков, мюнхенцы возглавляют турнирную таблицу. «Байер» занимает 3-е место в турнирной таблице, набрав 16 очков.

В следующем туре «Бавария» будет принимать «Хоффенхайм», а «Байер» встретится с «Кёльном».

Германия - Бундеслига. 8-й тур
17 октября 2021, воскресенье. 16:30 МСК
Байер
Леверкузен
Окончен
1 : 5
Бавария
Мюнхен
0:1 Левандовски – 3'   0:2 Левандовски – 30'   0:3 Мюллер – 34'   0:4 Гнабри – 35'   0:5 Гнабри – 37'   1:5 Шик – 55'
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