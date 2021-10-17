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«Барселона» — «Валенсия»: прямая онлайн-трансляция матча начнётся в 22:00

«Барселона» — «Валенсия»: прямая онлайн-трансляция матча начнётся в 22:00
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Сегодня, 17 октября, состоится матч «Барселона» — «Валенсия». Встреча 9-го тура испанской Примеры сезона-2021/2022 пройдёт на стадионе «Камп Ноу» в Барселоне. Стартовый свисток прозвучит в 22:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча «Барселона» — «Валенсия».

Встречу обслужит бригада арбитров, которую возглавляет Хесус Хиль Мансано. Ему будут помогать ассистенты Анхель Невадо Родригес и Хавьер Мартинес Николас. Резервный арбитр – Абрахам Домингес Сервантес.

После восьми сыгранных туров в чемпионате Испании «Валенсия» располагается на 8-м месте в таблице, у неё 12 очков. «Барселона» набрала 12 очков в 7 матчах и занимает 9-е место в турнирной таблице испанской Примеры. Лидером соревнований является «Реал Сосьедад», в 9 встречах набравший 20 очков. Действующий чемпион Испании — «Атлетико».

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