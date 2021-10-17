«Вы меня танками, а мы вас шайбами». Ларин — о ситуации с уголовным делом
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Бывший директор ФК «Чертаново» Николай Ларин рассказал о ситуации с уголовным делом против него. Ранее функционера обвинили в финансовых махинациях.
«Когда в 1968 году Советский Союз ввёл танки в Чехословакию, чехи были против, там был чемпионат мира по хоккею. В финале Чехословакия обыграла Советский Союз 3:0. На матче был плакат «Вы нас танками, а мы вас шайбой». И та ситуация, которая со мной сейчас происходит, примерна та же: «Вы меня танками, а мы вас шайбами». Вот такая в голове у меня мысль», — передаёт слова Ларина корреспондент «Чемпионата» Илья Никульников.
В марте 2021 года Ларин объявил об уходе из «Чертаново». В клубе из Москвы он работал в течение 13 лет.
Новость по темеДиректор «Чертаново» Ларин объявил об уходе из клуба
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