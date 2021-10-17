Обвалилась трибуна с празднующими победу фанатами «Витесса»

После матча 9-го тура Эредивизии «НЕК Неймеген» — «Витесс» (0:1) на стадионе «Де Гофферт» в Неймегене обвалилась трибуна с болельщиками гостевой команды.
По завершении встречи футболисты «Витесса» подбежали к гостевой трибуне, чтобы отпраздновать с ними победу. Фанаты «Витесса» стали активно прыгать, после чего трибуна рухнула. Несмотря на это, болельщики команды из Арнема продолжили праздновать. Видео можно посмотреть в «твиттере» ESPN FC.
Права на видео принадлежат ESPN Enterprises, Inc.
Стадион «Де Гофферт» был открыт 8 июля 1939 года. Вместимость арены — 12,5 тыс. человек. «Де Гофферт» был перестроен в современный стадион в конце 90-х, торжественное повторное открытие состоялось 25 января 2000 года. Сообщалось, что вместимость арены планируется увеличить до 20 тыс. человек.
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