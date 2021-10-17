«Алания» потерпела второе поражение подряд, уступив «Нефтехимику»

В Грозном на стадионе им. Султана Билимханова завершился центральный матч 18-го тура ФНЛ. «Алания» принимала «Нефтехимик».
Встреча закончилась со счётом 3:2 в пользу гостей. «Нефтехимик» открыл счёт на 16-й минуте, отличился Данила Емельянов. Александр Юшин на 45-й минуте удвоил преимущество гостей. А ещё один мяч «Нефтехимик» забил на 64-й минуте, отличился Данила Емельянов.
Тем не менее «Алания» едва не совершила очередной камбэк. На 69-й минуте гости остались в меньшинстве после удаления Давида Хубаева. А уже на 74-й минуте Николай Гиоргобиани отыграл один мяч. На 77-й минуте Ислам Машуков сократил отставание в счёте до минимума, но «Нефтехимик» выстоял. В концовке хозяева попали в перекладину.
«Нефтехимик» набрал 33 очка и поднялся на 3-е место в турнирной таблице РПЛ. «Алания», набрав 32 очка, занимает 5-е место.
- 17 октября 2021
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