«Алания» потерпела второе поражение подряд, уступив «Нефтехимику»

В Грозном на стадионе им. Султана Билимханова завершился центральный матч 18-го тура ФНЛ. «Алания» принимала «Нефтехимик».



Встреча закончилась со счётом 3:2 в пользу гостей. «Нефтехимик» открыл счёт на 16-й минуте, отличился Данила Емельянов. Александр Юшин на 45-й минуте удвоил преимущество гостей. А ещё один мяч «Нефтехимик» забил на 64-й минуте, отличился Данила Емельянов.



Тем не менее «Алания» едва не совершила очередной камбэк. На 69-й минуте гости остались в меньшинстве после удаления Давида Хубаева. А уже на 74-й минуте Николай Гиоргобиани отыграл один мяч. На 77-й минуте Ислам Машуков сократил отставание в счёте до минимума, но «Нефтехимик» выстоял. В концовке хозяева попали в перекладину.



«Нефтехимик» набрал 33 очка и поднялся на 3-е место в турнирной таблице РПЛ. «Алания», набрав 32 очка, занимает 5-е место.