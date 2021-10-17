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«Алания» потерпела второе поражение подряд, уступив «Нефтехимику»

«Алания» потерпела второе поражение подряд, уступив «Нефтехимику»
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В Грозном на стадионе им. Султана Билимханова завершился центральный матч 18-го тура ФНЛ. «Алания» принимала «Нефтехимик».

Встреча закончилась со счётом 3:2 в пользу гостей. «Нефтехимик» открыл счёт на 16-й минуте, отличился Данила Емельянов. Александр Юшин на 45-й минуте удвоил преимущество гостей. А ещё один мяч «Нефтехимик» забил на 64-й минуте, отличился Данила Емельянов.

Тем не менее «Алания» едва не совершила очередной камбэк. На 69-й минуте гости остались в меньшинстве после удаления Давида Хубаева. А уже на 74-й минуте Николай Гиоргобиани отыграл один мяч. На 77-й минуте Ислам Машуков сократил отставание в счёте до минимума, но «Нефтехимик» выстоял. В концовке хозяева попали в перекладину.

«Нефтехимик» набрал 33 очка и поднялся на 3-е место в турнирной таблице РПЛ. «Алания», набрав 32 очка, занимает 5-е место.

ФНЛ - Первый дивизион. 18-й тур
17 октября 2021, воскресенье. 17:00 МСК
Алания
Владикавказ
Окончен
2 : 3
Нефтехимик
Нижнекамск
0:1 Емельянов – 16'   0:2 Юшин – 45'   0:3 Емельянов – 63'   1:3 Гиоргобиани – 74'   2:3 Машуков – 77'
Удаления: нет / Хубаев – 69'
ФНЛ - Первый дивизион. 18-й тур
17 октября 2021, воскресенье. 17:00 МСК
Кубань
Краснодар
Окончен
1 : 0
КАМАЗ
Набережные Челны
1:0 Гурфов – 40'
Удаления: Петров – 70' / нет
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