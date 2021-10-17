Матч «Ньюкасл» — «Тоттенхэм» приостановлен, одному из болельщиков на трибуне стало плохо

Матч 8-го тура английской Премьер-лиги «Ньюкасл Юнайтед» — «Тоттенхэм Хотспур» приостановлен.



Причиной остановки стало то, что одному из болельщиков на трибуне стало плохо. Фанаты, а затем и футболисты сигнализировали об этом арбитру встречи Андре Марринеру, который остановил игру на 41-й минуте. Медики «Ньюкасла» и «Тоттенхэма» побежали оказывать помощь пострадавшему. Арбитр увёл команды в раздевалки.

Видео эпизода с остановкой матча:

К 40-й минуте встречи «Тоттенхэм» выигрывал со счётом 2:1. За «Тоттенхэм» отличились Н’Домбеле и Кейн. Мяч «Ньюкасла» забил Уилсон.



«Тоттенхэм Хотспур» набрал 12 очков в 7 матчах и занимает 9-е место в турнирной таблице английской Премьер-лиги сезона-2021/2022. «Ньюкасл Юнайтед» (3) — на 18-м месте. Лидирует лондонский «Челси», набравший 19 очков в 8 встречах. Действующим чемпионом Англии является «Манчестер Сити».