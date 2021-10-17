В «Ньюкасле» рассказали о состоянии болельщика, которому стало плохо во время матча АПЛ

«Ньюкасл Юнайтед» рассказал о состоянии болельщика, которому стало плохо во время матча 8-го тура английской Премьер-лиги с «Тоттенхэм Хотспур».



«Состояние болельщика, нуждавшегося в срочной медицинской помощи, стабилизировалось. Он направляется в больницу. Наши мысли с ним», — написала пресс-служба «Ньюкасла» в «Твиттере».



Напомним, на 41-й минуте матча «Ньюкасл» — «Тоттенхэм» арбитр Андре Марринер остановил игру из-за того, что одному из болельщиков на трибуне стало плохо. Медики «Ньюкасла» и «Тоттенхэма» побежали оказывать помощь пострадавшему. Арбитр увёл команды в раздевалки, но потом возобновил встречу.



К перерыву «Тоттенхэм» выигрывает со счётом 3:1. За «Тоттенхэм» отличились Тангай Н’Домбеле, Гарри Кейн и Сон Хын Мин. Мяч «Ньюкасла» забил Каллум Уилсон.



«Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию матча «Тоттенхэм» — «Ньюкасл».