Резиуан Мирзов — о победе «Химок» в матче с «Ахматом»: мы долго шли к этому

Полузащитник «Химок» Резиуан Мирзов прокомментировал победу своей команды в матче 11-го тура РПЛ с «Ахматом». Встреча завершилась со счётом 2:0.



«Чуть-чуть больше полегче, нам нужно продолжать работать, побеждать, набирать свои очки, которые мы упускали до этого. Собрались мы недавно, за две недели поработали, сыграли и понимаем, что и как. Считаю, победа заслуженная. Мы долго шли к этому, я поздравляю пацанов, они бились, боролись за каждый участок поля, так что поздравляю всех», — цитирует Мирзова «Матч ТВ».



Это лишь вторая победа «Химок» в нынешнем сезоне. Команда набрала 11 очков и поднялась на 13-е место в турнирной таблице чемпионата России. В следующем туре «Химки» сыграют с московским «Динамо».