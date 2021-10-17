Руководство «Манчестер Юнайтед» может выделить Сульшеру € 83 млн на зимние трансферы
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Руководство «Манчестер Юнайтед» может выделить действующему наставнику команды Уле-Гуннару Сульшеру € 83 млн для усиления состава в зимнее трансферное окно, сообщает Daily Star.
По информации источника, руководители клуба дадут наставнику деньги на трансферы, если посчитают, что «Манчестер Юнайтед» способен побороться за титул в этом сезоне английской Премьер-лиги.
Манчестерский клуб на протяжении трёх матчей не может одержать победу в английской Премьер-лиге. После восьми сыгранных туров в чемпионате Англии «Манчестер Юнайтед» располагается на 5-м месте в турнирной таблице с 14 очками в активе.
Сульшер стал главным тренером «красных дьяволов» в марте 2019 года. Контракт норвежского специалиста с клубом рассчитан до июня 2024 года.
Новость по темеРуководство «Манчестер Юнайтед» не собирается увольнять Сульшера
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