«ПСЖ» освободил Икарди от тренировки по семейным обстоятельствам

«Пари Сен-Жермен» разрешил нападающему Мауро Икарди пропустить сегодняшнюю тренировку по семейным причинам, сообщает журналист Джонатан Джонсон в «Твиттере».

Вчера, 16 октября, агент и жена нападающего Ванда Нара написала в «Инстаграме», что футболист ей изменил. Супруга спортсмена удалила из своего профиля все фотографии с Мауро.



У пары есть две общих дочери. До отношений с Икарди Ванда была замужем за его другом, бывшим полузащитником ФК «Москва» и «Барселоны» Макси Лопесом, от которого у неё есть три сына.



Икарди перешёл в «Пари Сен-Жермен» в 2019 году из «Интера» на правах аренды с обязательным правом выкупа за € 50 млн. Согласно данным портала Transfermarkt, рыночная стоимость Икарди составляет € 35 млн. Контракт нападающего с «ПСЖ» рассчитан до 30 июня 2024 года.