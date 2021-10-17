«Салернитана» сменила главного тренера

Пресс-служба «Салернитаны» объявила о смене главного тренера. Команду покинул Фабрицио Кастори, а его сменил Стефано Колантуоно. Решение об увольнении тренера было принято после неудачного старта команды. На старте сезона «Салернитана» одержала одну победу, один матч свела к ничьей и потерпела шесть поражений.



Колантуоно подписал контракт сроком до 30 июня 2022 года. Также в соглашении прописана возможность продления контракта ещё на один год, если тренер сумеет сохранить команду в Серии А.



58-летний Колантуоно ранее уже возглавлял команду. Так, он руководил клубом с декабря 2017 по декабрь 2018 года. Предыдущим местом работы специалиста был клуб «Самбенедеттезе», выступающий в Серии С. В этой команде он был техническим директором.



В разные годы Стефано возглавлял «Катанию», «Перуджу», «Аталанту», «Палермо», «Торино», «Удинезе» и «Бари».