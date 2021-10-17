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«Ахмат» в понедельник проведёт экстренное совещание. На нём обсудят уход Талалаева

«Ахмат» в понедельник проведёт экстренное совещание. На нём обсудят уход Талалаева
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Президент «Ахмата» Магомед Даудов в понедельник, 18 октября, созывает экстренное совещание. Об этом «Чемпионату» сообщил источник, знакомый с ситуацией.

На совещание приглашён в том числе и главный тренер команды Андрей Талалаев. Существует вероятность, что по итогам совещания Талалаев покинет свой пост.

Ранее «Матч ТВ» сообщил, что Талалаев может быть уволен с поста главного тренера «Ахмата». Утверждалось, что у специалиста возник конфликт с одним из руководителей грозненского клуба.

В 11-м туре РПЛ «Ахмат» уступил «Химкам» со счётом 0:2. «Химки» набрали 11 очков и поднялись на 13-е место в турнирной таблице РПЛ. «Ахмат», набрав 12 очков, занимает 11-е место.

В следующем туре «Химки» сыграют с московским «Динамо», а «Ахмат» встретится с «Уралом». Отметим, что грозненцы потерпели второе поражение подряд в РПЛ.

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