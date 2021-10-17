«Ахмат» в понедельник проведёт экстренное совещание. На нём обсудят уход Талалаева

Президент «Ахмата» Магомед Даудов в понедельник, 18 октября, созывает экстренное совещание. Об этом «Чемпионату» сообщил источник, знакомый с ситуацией.
На совещание приглашён в том числе и главный тренер команды Андрей Талалаев. Существует вероятность, что по итогам совещания Талалаев покинет свой пост.
Ранее «Матч ТВ» сообщил, что Талалаев может быть уволен с поста главного тренера «Ахмата». Утверждалось, что у специалиста возник конфликт с одним из руководителей грозненского клуба.
В 11-м туре РПЛ «Ахмат» уступил «Химкам» со счётом 0:2. «Химки» набрали 11 очков и поднялись на 13-е место в турнирной таблице РПЛ. «Ахмат», набрав 12 очков, занимает 11-е место.
В следующем туре «Химки» сыграют с московским «Динамо», а «Ахмат» встретится с «Уралом». Отметим, что грозненцы потерпели второе поражение подряд в РПЛ.
- 17 октября 2021
-
20:57
-
20:47
-
20:44
-
20:41
-
20:38
-
20:19
-
20:18
-
20:12
-
20:01
-
19:53
-
19:49
-
19:45
-
19:42
-
19:34
-
19:33
-
19:27
-
19:12
-
19:11
-
19:06
-
18:54
-
18:50
-
18:44
-
18:42
-
18:40
-
18:32
-
18:27
-
18:24
-
18:16
-
17:58
-
17:52
-
17:51
-
17:49
-
17:46
-
17:40
-
17:31