«Ювентус» — «Рома»: Шомуродов остался в запасе
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Стали известны стартовые составы «Ювентуса» и «Ромы» на матч 8-го тура Серии А. Узбекистанский форвард римлян Эльдор Шомуродов остался в запасе.
«Ювентус»: Щенсны, Бонуччи, Данило, Де Шильо, Кьеллини, Куадрадо, Бентанкур, Бернардески, Кен, Кьеза, Локателли.
Запасные: Перин, Пинсольо, Сандро, Артур, Кайо, Кулушевски, Маккенни, Мората, Лука Пеллегрини, Ругани, Рэмси.
«Рома»: Патрисиу, Винья, Карсдорп, Манчини, Ибаньес, Верету, Кристанте, Пеллегрини, Дзаньоло, Мхитарян, Абрахам.
Запасные: Бур, Вильяр, Дарбо, Диавара, Калафьори, Кумбула, Майорал, Перес, Рейнольдс, Фузато, Шомуродов, Эль-Шаарави.
Встреча пройдёт в Турине на стадионе «Альянц». Начало игры — в 21:45 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую трансляцию матча.
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