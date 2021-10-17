«Ювентус» — «Рома»: Шомуродов остался в запасе

Стали известны стартовые составы «Ювентуса» и «Ромы» на матч 8-го тура Серии А. Узбекистанский форвард римлян Эльдор Шомуродов остался в запасе.

«Ювентус»: Щенсны, Бонуччи, Данило, Де Шильо, Кьеллини, Куадрадо, Бентанкур, Бернардески, Кен, Кьеза, Локателли.

Запасные: Перин, Пинсольо, Сандро, Артур, Кайо, Кулушевски, Маккенни, Мората, Лука Пеллегрини, Ругани, Рэмси.

«Рома»: Патрисиу, Винья, Карсдорп, Манчини, Ибаньес, Верету, Кристанте, Пеллегрини, Дзаньоло, Мхитарян, Абрахам.

Запасные: Бур, Вильяр, Дарбо, Диавара, Калафьори, Кумбула, Майорал, Перес, Рейнольдс, Фузато, Шомуродов, Эль-Шаарави.

Встреча пройдёт в Турине на стадионе «Альянц». Начало игры — в 21:45 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую трансляцию матча.