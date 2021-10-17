«Барселона» — «Валенсия»: составы команд на матч 9-го тура испанской Примеры

Стали известны стартовые составы «Барселоны» и «Валенсии» на матч 9-го тура испанской Примеры. Встреча пройдёт на стадионе «Камп Ноу» в Барселоне. Стартовый свисток прозвучит в 22:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча «Барселона» — «Валенсия».



«Барселона»: тер Штеген, Альба, Гарсия, Пике, Роберто, Дест, Гави, Бускетс, Ф. де Йонг, Фати, Депай.



Запасные: Нето, Пенья, Бальде, Лангле, Мингеса, Юмтити, Коутиньо, Гонсалес, Пуч, Агуэро, Демир, Л. де Йонг.



«Валенсия»: Силлессен, Гайя, Дьякаби, Паулиста, Фулкье, Гильямон, Васс, Солер, Гедеш, Дуро, Гомес.



Запасные: Доменек, Мамардашвили, Ибаргуэн, Васкес, Черышев, Муса, Рачич, Хасон, Кошта, Вальехо, де Соуза.



Встречу обслужит бригада арбитров, которую возглавляет Хесус Хиль Мансано. Ему будут помогать ассистенты Анхель Невадо Родригес и Хавьер Мартинес Николас. Резервный арбитр – Абрахам Домингес Сервантес.