Газизов: объясните трактовку игры рукой футболистам. Я запутался!

Генеральный директор «Уфы» Шамиль Газизов прокомментировал судейство в матче с «Краснодаром» (1:1).
«Я не могу понять трактовку игры рукой. Я запутался уже! С «Уралом» играем, рука в естественном положении — нам не дают пенальти. Сейчас такой же момент — в наши ворота ставят, а в ворота ЦСКА нет. Объясните футболистам правила. Трактовка должна быть одинаковой. А у нас переворачивается всё», — сказал Газизов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.
В матче 11-го тура РПЛ «Краснодар» на одноимённом стадионе принимал «Уфу». Встреча завершилась со счётом 1:1.
На 9-й минуте первый гол в матче забил форвард «Уфы» Гамид Агаларов, который отличился с передачи Вячеслава Кротова. На 29-й минуте Агаларов получил травму и был вынужден покинуть поле. Нападающего унесли на носилках. В результате его заменил Остон Урунов.
На 81-й минуте защитнику уфимцев Бояну Йокичу мяч попал в руку, эпизод случился в штрафной «Уфы». VAR бригада изучила момент, после чего был назначен пенальти. 11-метровый реализовал полузащитник краснодарцев Гжегож Крыховяк.
- 17 октября 2021
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