Гончаренко рассказал, что ему понравилось в действиях «Краснодара» в матче с «Уфой»

Главный тренер «Краснодара» Виктор Гончаренко подвёл итоги матча 11-го тура РПЛ с «Уфой». Встреча закончилась со счётом 1:1.
«Где-то может моментами что-то получаться, где-то не получаться, но все мы знаем, что качество игры, ритм и необходимая интенсивность падают после возвращения из сборных. Все связи команды ломаются после того, как ты проводишь полноценный матч за сборную, поэтому нужно какое-то время на восстановление. «Уфа» сегодня самоотверженно сражалась. Первый тайм мы провели плохо, у нас не было атак, у нас была какая-то спешка. Мы не играли быстро, мы просто торопились. В результате мы получали атаки соперника и не могли добраться до тех зон, в которых можно было создавать хорошие моменты. Во втором тайме ситуация улучшилась, стали возникать моменты, но качество игры всё равно было не на высоком уровне. В перерыве было приятно видеть, что команда хочет выйти и изменить счёт на табло. Это плюс, что мы смогли отыграться, потому что в аналогичном матче с «Химками» нам это не удалось.
Что сегодня понравилось? То, как мы настойчиво, с характером, вышли на игру после перерыва. Моментами неплохо атаковали, но чего-то всё же не хватило», — передаёт слова Гончаренко корреспондент «Чемпионата» Виктория Давыдова.
- 17 октября 2021
-
22:25
-
22:16
-
22:12
-
22:08
-
22:04
-
21:59
-
21:57
-
21:55
-
21:50
-
21:46
-
21:46
-
21:27
-
21:13
-
21:07
-
21:01
-
20:57
-
20:47
-
20:44
-
20:41
-
20:38
-
20:19
-
20:18
-
20:12
-
20:01
-
19:53
-
19:49
-
19:45
-
19:42
-
19:34
-
19:33
-
19:27
-
19:12
-
19:11
-
19:06
-
18:54