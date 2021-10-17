Гончаренко рассказал, что ему понравилось в действиях «Краснодара» в матче с «Уфой»

Главный тренер «Краснодара» Виктор Гончаренко подвёл итоги матча 11-го тура РПЛ с «Уфой». Встреча закончилась со счётом 1:1.



«Где-то может моментами что-то получаться, где-то не получаться, но все мы знаем, что качество игры, ритм и необходимая интенсивность падают после возвращения из сборных. Все связи команды ломаются после того, как ты проводишь полноценный матч за сборную, поэтому нужно какое-то время на восстановление. «Уфа» сегодня самоотверженно сражалась. Первый тайм мы провели плохо, у нас не было атак, у нас была какая-то спешка. Мы не играли быстро, мы просто торопились. В результате мы получали атаки соперника и не могли добраться до тех зон, в которых можно было создавать хорошие моменты. Во втором тайме ситуация улучшилась, стали возникать моменты, но качество игры всё равно было не на высоком уровне. В перерыве было приятно видеть, что команда хочет выйти и изменить счёт на табло. Это плюс, что мы смогли отыграться, потому что в аналогичном матче с «Химками» нам это не удалось.



Что сегодня понравилось? То, как мы настойчиво, с характером, вышли на игру после перерыва. Моментами неплохо атаковали, но чего-то всё же не хватило», — передаёт слова Гончаренко корреспондент «Чемпионата» Виктория Давыдова.

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