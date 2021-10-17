Стукалов: к сожалению, «Уфе» опять не дали выиграть
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Главный тренер «Уфы» Алексей Стукалов прокомментировал результат матча 11-го тура РПЛ с «Краснодаром». Встреча закончилась со счётом 1:1, «Краснодар» сравнял счёт в концовке с пенальти.
«Сегодня мы потеряли два очка, команда заслуживала эту победу. К сожалению, нам опять не дали выиграть. «Краснодар» оказывал давление, но стопроцентных моментов там не было. Были неплохие удары, хороший момент у Кордобы во втором тайме, на этом всё. Наша команда смотрелась достойно, но надо было забивать второй мяч и ставить точку в матче», — передаёт слова Стукалова корреспондент «Чемпионата» Виктория Давыдова.
«Краснодар» в 11 матчах набрал 18 очков и занимает шестое место в турнирной таблице РПЛ. «Уфа» (9) — на последнем, 16-м месте.
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