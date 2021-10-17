Виктор Гончаренко рассказал, когда в строй вернутся травмированные игроки «Краснодара»

Главный тренер «Краснодара» Виктор Гончаренко подвёл итоги матча 11-го тура РПЛ с «Уфой». Встреча закончилась со счётом 1:1. Также наставник краснодарцев рассказал о ситуации с травмированными футболистами.
«Изначально был вариант выпустить в старте пару Сорокина и Кайо, но не все моменты в тренировочном процессе позволяют сделать такой выбор. Сегодня мы приняли решение в пользу Спаича, надо давать шансы всем футболистам.
У нас всегда много желающих пробить пенальти. Рвётся забивать и Джон Кордоба, и Крыховяк, который в двух последних играх выполнял роль пенальтиста. Мы также знаем возможности Классона, Кабеллы, Сперцяна. Выбор огромный и хороший. Пока придерживаемся схемы «кто забивает — продолжает исполнять пенальти».
Что касается травм, Петров и Ионов будут готовы к следующему матчу. С Черновым достаточно неприятная ситуация. Он тренируется, находится в хорошей форме, но врачи пока не позволяют ему играть. Вандерсон у нас не заявлен, он сможет играть только тогда, когда откроется зимнее трансферное окно, то есть во второй части сезона. Газинского мы в этом году тоже больше не увидим. Я сторонник того, что мы, имея в обойме ряд игроков, должны готовиться к следующему матчу и не думать о том, кто и когда подойдёт. Всему своё время», — передаёт слова Гончаренко корреспондент «Чемпионата» Виктория Давыдова.
- 17 октября 2021
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