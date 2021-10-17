Главный тренер «Ньюкасла» Брюс прокомментировал поражение в матче с «Тоттенхэмом»

Главный тренер «Ньюкасл Юнайтед» Стив Брюс прокомментировал поражение в матче 8-го тура английской Премьер-лиги с «Тоттенхэм Хотспур».



«Мы проиграли команде, которая была лучше нас, хотя мы прекрасно начали. Проблемы, которые у нас уже давно были в обороне, к сожалению, были видны всем.



Подобное происходит на протяжении нескольких игр. Мы хорошо начинаем, забиваем и выходим вперёд, но, к сожалению, не можем хорошо защищаться.



В данный момент мы недостаточно хорошо защищаемся и спереди, и сзади. Мы пытались что-то изменить, но у нас не получилось. Для победы в матче нам нужно забивать по три гола», — цитирует Брюса BBC.



Матч «Ньюкасл» — «Тоттенхэм» завершился победой «шпор» со счётом 3:2. Игра с «Тоттенхэмом» стал 1000-й для Стива Брюса в его тренерской карьере.



После восьми сыгранных туров в английской Премьер-лиге «шпоры» располагаются на 5-м месте в турнирной таблице с 15 очками в активе. «Сороки» (3) – на 19-м месте в таблице.

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