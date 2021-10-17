Кержаков — о поражении от «Крыльев»: увы и ах. Платим очень большую цену за ошибки

Главный тренер «Нижнего Новгорода» Александр Кержаков подвёл итоги матча 11-го тура РПЛ с «Крыльями Советов» (0:2).



«В первом тайме мы владели преимуществом, не давали сопернику ничего создать у своих ворот, хорошо выходили в позиционные атаки. Оба гола — это цепь индивидуальных ошибок, о которых мы говорим уже не первый месяц. Но увы и ах. Мы платим очень большую цену за такие ошибки, которые не должны допускать…» — приводит слова Кержакова пресс-служба «Нижнего Новгорода».

В матче 11-го тура РПЛ «Крылья Советов» переиграли «Нижний Новгород». Встреча проходила на стадионе «Солидарность Арена (Самара Арена)» в Самаре и завершилась со счётом 2:0.



На 36-й минуте первый гол забил нападающий самарцев Владислав Сарвели. Антон Зиньковский убежал в быструю атаку по левому флангу, покатил мяч на Юрия Горшкова, который пробил с острого угла — голкипер зацепил мяч, но тот полетел во вратарскую, и Сарвели головой вколотил мяч в сетку с полуметра.



На 50-й минуте Сарвели оформил дубль. Владислав убежал по правому флангу в контратаке после передачи из глубины поля, сместился ближе к воротам и прекрасным ударом мимо голкипера отправил мяч практически в дальнюю девятку. На 83-й минуте нижегородская команда не реализовала пенальти.