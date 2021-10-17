«Барселона» — «Валенсия»: Депай вывел хозяев вперёд с пенальти

Сегодня, 17 октября, на стадионе «Камп Ноу» в Барселоне проходит матч 9-го тура испанской Примеры «Барселона» — «Валенсия».



Счёт матча был открыт в начале первого тайма. На 5-й минуте встречи гол забил защитник «Валенсии» Хосе Луис Гайя. Однако уже на 14-й минуте встречи нападающий «Барселоны» Ансу Фати сравнял счёт. Ему ассистировал Мемфис Депай.



На 40-й минуте матча арбитр Хесус Хиль Мансано поставил пенальти в ворота «Валенсии». Одиннадцатиметровый удар реализовал Мемфис Депай.

Гол Депая с пенальти:

Встречу обслуживает бригада арбитров, которую возглавляет Хесус Хиль Мансано. Ему помогают ассистенты Анхель Невадо Родригес и Хавьер Мартинес Николас. Резервный арбитр – Абрахам Домингес Сервантес.



«Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию матча «Барселона» — «Валенсия».



После восьми сыгранных туров в чемпионате Испании «Валенсия» располагается на 8-м месте в таблице, у неё 12 очков. «Барселона» набрала 12 очков в 7 матчах и занимает 9-е место в турнирной таблице испанской Примеры. Лидером соревнований является «Реал Сосьедад», в 9 встречах набравший 20 очков. Действующий чемпион Испании — «Атлетико».