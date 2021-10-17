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Регилон — об остановке матча с «Ньюкаслом»: три очка — это хорошо, но болельщик важнее

Регилон — об остановке матча с «Ньюкаслом»: три очка — это хорошо, но болельщик важнее
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Защитник «Тоттенхэм Хотспур» Серхио Регилон высказался об эпизоде с болельщиком, которому стало плохо во время матча 8-го тура английской Премьер-лиги с «Ньюкасл Юнайтед».

«Три очка — это всегда хорошо, но для меня важнее этот болельщик. Мне сказали, что с ним всё в порядке, его состояние стабильно.

Я видел, как болельщики махали руками, и заметил лежащего человека. Понял, что произошло что-то неладное. Я посмотрел на судью, и он остановил матч. Думаю, сейчас всё в порядке.

Это было очень странно, мы пошли в раздевалку. Я видел лежащего человека, я нервничал, потому что не хотел увидеть такое», — цитирует Регилона BBC.

Напомним, на 41-й минуте матча «Ньюкасл» — «Тоттенхэм» арбитр Андре Марринер остановил игру из-за того, что болельщику на трибуне стало плохо. Одним из тех, кто сигнализировал судье о случившемся, стал Регилон. Медики «Ньюкасла» и «Тоттенхэма» побежали оказывать помощь пострадавшему. Арбитр увёл команды в раздевалки, но потом возобновил встречу.

Матч «Ньюкасл» — «Тоттенхэм» завершился победой «шпор» со счётом 3:2.

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