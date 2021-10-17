Кержаков: «Крылья Советов» играют красиво. Им уделяется незаслуженно мало внимания

Главный тренер «Нижнего Новгорода» Александр Кержаков после матча 11-го тура РПЛ с «Крыльями Советов» (0:2) похвалил команду Игоря Осинькина.



«В перерыве и после матча я обратил внимание на те индивидуальные ошибки, которые у нас произошли. Что касается конкретных футболистов – мы единая команда. Конкретным футболистам мы говорим в раздевалке, в перерыве и после игры. Говорим о том, что нам нравится, что не нравится, и о том, что мы не увидели на футбольном поле.

Что касается в целом игры, то я считаю, что она получилась очень хорошей. Хочу поздравить «Крылья Советов», потому что очень хорошая команда у Игоря Витальевича. Я его долго знаю, уже больше 20 лет. Очень рад, что команда под его руководством играет так красиво, так хорошо. Я думаю, что незаслуженно мало внимания уделяется команде «Крылья Советов». Команда этого заслуживает. То, как она играет открыто в футбол, как они играют быстро, в быстрые атаки, обладают рядом индивидуальных футболистов.

Думаю, на фоне этого мы выглядели не хуже. Мы представляли, как будет играть соперник, но ещё раз повторюсь, что те невынужденные ошибки, которые привели к взятию наших ворот… Что сделать. Не так было бы обидно, если бы нам забили гол со стандарта, где один из игроков продавил нашего футболиста. Но когда ты допускаешь ошибки, о которых предупреждаешь, обидно», — приводит слова Кержакова пресс-служба «Крыльев Советов».