«Ювентус» обыграл «Рому», Шомуродов вышел в концовке и получил жёлтую карточку

В матче 8-го тура итальянской Серии А «Ювентус» переиграл «Рому». Встреча проходила на стадионе «Альянц» в Турине и завершилась со счётом 1:0.

На 16-й минуте первый гол забил нападающий туринцев Мойзе Кин. Маттиа Де Шильо с левого фланга вырезал подачу в штрафную «Ромы», где Родриго Бентанкур из борьбы пробил головой, а мяч с дополнительным рикошетом от Кина залетел в ворота. На 44-й минуте «Рома» имела шанс сравнять счёт, но Жордан Верету не реализовал пенальти — Войцех Щенсны среагировал на удар с 11-метровой отметки.

На 81-й минуте форвард «Ромы» Эльдор Шомуродов вошёл в игру, заменив Верету. На 84-й минуте Шомуродов получил жёлтую карточку.

«Ювентус» в восьми матчах набрал 14 очков и поднялся на седьмое место в Серии А. «Рома» (15) — на четвёртом месте.