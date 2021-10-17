Матч-центр Новости Видео Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Заряжаем футболом
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Ювентус» обыграл «Рому», Шомуродов вышел в концовке и получил жёлтую карточку

«Ювентус» обыграл «Рому», Шомуродов вышел в концовке и получил жёлтую карточку
Комментарии

В матче 8-го тура итальянской Серии А «Ювентус» переиграл «Рому». Встреча проходила на стадионе «Альянц» в Турине и завершилась со счётом 1:0.

На 16-й минуте первый гол забил нападающий туринцев Мойзе Кин. Маттиа Де Шильо с левого фланга вырезал подачу в штрафную «Ромы», где Родриго Бентанкур из борьбы пробил головой, а мяч с дополнительным рикошетом от Кина залетел в ворота. На 44-й минуте «Рома» имела шанс сравнять счёт, но Жордан Верету не реализовал пенальти — Войцех Щенсны среагировал на удар с 11-метровой отметки.

На 81-й минуте форвард «Ромы» Эльдор Шомуродов вошёл в игру, заменив Верету. На 84-й минуте Шомуродов получил жёлтую карточку.

«Ювентус» в восьми матчах набрал 14 очков и поднялся на седьмое место в Серии А. «Рома» (15) — на четвёртом месте.

Италия - Серия А. 8-й тур
17 октября 2021, воскресенье. 21:45 МСК
Ювентус
Турин
Окончен
1 : 0
Рома
Рим
1:0 Кин – 16'
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2021