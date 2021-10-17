«Марсель» прервал трёхматчевую серию без побед, обыграв «Лорьян»

В Марселе на стадионе «Велодром» состоялся матч 10-го тура Лиги 1. «Марсель» принимал «Лорьян».
Встреча завершилась крупной победой хозяев — 4:1. При этом марсельцы одержали волевую победу, они оказались в роли догоняющих на 13-й минуте, когда Арман Лорьенте реализовал пенальти. Но на 27-й минуте Бубакар Камара восстановил равновесие в счёте, а в начале второго тайма Маттео Гюэндузи вывел свою команду вперёд.
На 85-й минуте Аркадиуш Милик увеличил преимущество «Марселя», а в компенсированное время Гюэндузи оформил дубль.
«Марсель» прервал трёхматчевую безвыигрышную серию. «ОМ» набрал 17 очков и поднялся на 3-е место в турнирной таблице. «Лорьян», набрав 14 очков, занимает 12-е место.
В следующем туре «Марсель» будет принимать «ПСЖ», а «Лорьян» сыграет с «Бордо».
- 17 октября 2021
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