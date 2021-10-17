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«Марсель» прервал трёхматчевую серию без побед, обыграв «Лорьян»

«Марсель» прервал трёхматчевую серию без побед, обыграв «Лорьян»
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В Марселе на стадионе «Велодром» состоялся матч 10-го тура Лиги 1. «Марсель» принимал «Лорьян».

Встреча завершилась крупной победой хозяев — 4:1. При этом марсельцы одержали волевую победу, они оказались в роли догоняющих на 13-й минуте, когда Арман Лорьенте реализовал пенальти. Но на 27-й минуте Бубакар Камара восстановил равновесие в счёте, а в начале второго тайма Маттео Гюэндузи вывел свою команду вперёд.

На 85-й минуте Аркадиуш Милик увеличил преимущество «Марселя», а в компенсированное время Гюэндузи оформил дубль.

«Марсель» прервал трёхматчевую безвыигрышную серию. «ОМ» набрал 17 очков и поднялся на 3-е место в турнирной таблице. «Лорьян», набрав 14 очков, занимает 12-е место.

В следующем туре «Марсель» будет принимать «ПСЖ», а «Лорьян» сыграет с «Бордо».

Франция - Лига 1. 10-й тур
17 октября 2021, воскресенье. 21:45 МСК
Марсель
Марсель
Окончен
4 : 1
Лорьян
Лорьян
0:1 Лорьенте – 13' (пен)   1:1 Камара – 27'   2:1 Гюэндузи – 56'   3:1 Милик – 85'   4:1 Гюэндузи – 90+2'
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