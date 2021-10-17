«Барселона» — «Валенсия»: Коутиньо забил третий гол каталонцев в матче

Сегодня, 17 октября, на стадионе «Камп Ноу» в Барселоне проходит матч 9-го тура испанской Примеры «Барселона» — «Валенсия».
Счёт матча был открыт в начале первого тайма. На 5-й минуте встречи гол забил защитник «Валенсии» Хосе Луис Гайя. Однако уже на 14-й минуте встречи нападающий «Барселоны» Ансу Фати сравнял счёт. Ему ассистировал Мемфис Депай.
На 40-й минуте матча арбитр Хесус Хиль Мансано поставил пенальти в ворота «Валенсии». Одиннадцатиметровый удар реализовал Мемфис Депай.
За пять минут до окончания основного времени гол забил Филиппе Коутиньо, результативную передачу на бразильца отдал Серджино Дест.
Встречу обслуживает бригада арбитров, которую возглавляет Хесус Хиль Мансано. Ему помогают ассистенты Анхель Невадо Родригес и Хавьер Мартинес Николас. Резервный арбитр – Абрахам Домингес Сервантес.
«Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию матча «Барселона» — «Валенсия».
После восьми сыгранных туров в чемпионате Испании «Валенсия» располагается на 8-м месте в таблице, у неё 12 очков. «Барселона» набрала 12 очков в 7 матчах и занимает 9-е место в турнирной таблице испанской Примеры. Лидером соревнований является «Реал Сосьедад», в 9 встречах набравший 20 очков. Действующий чемпион Испании — «Атлетико».
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