Бородюк высказался о первой победе «Торпедо» в шести матчах

Главный тренер «Торпедо» Александр Бородюк прокомментировал результат матча 18-го тура ФНЛ с «Велесом». Встреча завершилась победой «Торпедо» со счётом 5:3. Москвичи прервали пятиматчевую безвыигрышную серию в ФНЛ.
«Прежде всего скажу, что футбол состоит из ошибок. Но сегодня мы допустили меньше ошибок, чем «Велес». Наверное, поэтому и выиграли. Я всегда это говорил и буду говорить, отмечая своих ребят и их характер.
Проигрывая, футболисты находят в себе силы, мотивацию и мастерство. Я всегда говорил, что нужно верить в команду, и сегодня мы наконец-то выиграли: забивали хорошие голы, создавали прекрасные комбинации — с чем я ребят и поздравил. Эта победа для нас была необходима как воздух. Ребята это сделали на поле, мы признательны им за это», — цитирует Бородюка пресс-служба «Торпедо».
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