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Агуэро дебютировал за «Барселону» в официальных матчах

Агуэро дебютировал за «Барселону» в официальных матчах
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Аргентинский форвард «Барселоны» Серхио Агуэро дебютировал за каталонский клуб в официальных матчах. Нападающий вышел на поле в матче 9-го тура Примеры с «Валенсией».

Агуэро вышел на замену на 87-й минуте. Он сменил на поле Серджино Деста. Встреча завершилась победой каталонцев со счётом 3:1, все мячи были забиты до выхода Агуэро.

Нападающий перешёл в каталонский клуб перед началом сезона в качестве свободного агента. Ранее у него истёк контракт с «Манчестер Сити», за который он выступал на протяжении 10 лет.

Агуэро пропустил начало сезона из-за травмы, но форвард уже выходил на поле в товарищеском матче с «Корнельей» — клубом из Сегунды Б. Та встреча закончилась со счётом 2:2, а Агуэро получил 30 минут игрового времени. Этого аргентинцу хватило, чтобы отметиться голом.

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