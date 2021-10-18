Агуэро дебютировал за «Барселону» в официальных матчах

Аргентинский форвард «Барселоны» Серхио Агуэро дебютировал за каталонский клуб в официальных матчах. Нападающий вышел на поле в матче 9-го тура Примеры с «Валенсией».



Агуэро вышел на замену на 87-й минуте. Он сменил на поле Серджино Деста. Встреча завершилась победой каталонцев со счётом 3:1, все мячи были забиты до выхода Агуэро.



Нападающий перешёл в каталонский клуб перед началом сезона в качестве свободного агента. Ранее у него истёк контракт с «Манчестер Сити», за который он выступал на протяжении 10 лет.



Агуэро пропустил начало сезона из-за травмы, но форвард уже выходил на поле в товарищеском матче с «Корнельей» — клубом из Сегунды Б. Та встреча закончилась со счётом 2:2, а Агуэро получил 30 минут игрового времени. Этого аргентинцу хватило, чтобы отметиться голом.

Сезон испанской Примеры стал ещё зрелищнее вместе с Okko. Трансляции матчей, а также игры английской Премьер-лиги и Кубка Италии, аналитические программы и обзоры теперь доступны по подписке «Okko Футбол» — первые 7 дней за 1 рубль.