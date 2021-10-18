«В какой-то момент осталось шесть игроков». Бывший пресс-атташе о развале золотого «Анжи»

Бывший пресс-атташе «Анжи» Сергей Расулов вспомнил, как распалась команда. После серьёзных финансовых вливаний Сулеймана Керимова клуб из Махачкалы начал приобретать звёзд, включая Роберто Карлоса и Самуэля Это’О. Но в дальнейшем «Анжи» распался.

«Игроки тогда сами собой не управляли. Мы были на сборах в «Лужниках». Люди исчезали один за одним с каждым днём. Дошло до того, что в команде осталось шесть человек. Причём было забавно – я и другая махачкалинская часть персонала узнали обо всём последними. Мы летели из Махачкалы в Москву после выходного дня. Новость о переформатировании разлетелась за час как раз пока мы были в воздухе. Мы заходим на посадку, появляется мобильная сеть, и у нас просто куча пропущенных, сообщений с вопросами «Что случилось?». А мы сами не в курсе, начинаем читать новости. Про нас в тот момент вообще забыли.

Попрощался с командой только Это’О. Он был до последнего дня с командой. У нас был выезд в Питер, куда он поехал, хотя все знали, что он уходит в «Челси». На тот выезд он поехал с фотоаппаратом — маленькая Leica. Фотик висел у него на шее, Это’О всех фоткал, сам со всеми делал фотки. До игры со всеми попрощался, а потом мы расстались. Но Сэм до сих пор временами интересуется делами «Анжи» через переводчика. Он же и в «Анжи живи» принял участие», — рассказал Расулов в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Андрею Панкову.