«В Питере я боялся за жизнь». Бывший пресс-атташе «Анжи» — об отношении к клубу в 2010-х

Бывший пресс-атташе «Анжи» Сергей Расулов признался, что зачастую болельщики проявляли агрессию к клубу.

«В Самаре люди проявили неуважение сами к себе. Прошло 10 лет, а мы с тобой сейчас вспоминаем город как место, где кинули банан в Роберто Карлоса. Для меня это был шок. Но нас жёстко принимали во всех городах: мат, оскорбления. Мы спокойно относились к этому, потому что дагестанцы привыкли, что в России их не любят. Мне казалось, что легионеров это не будет касаться, но я ошибался. Буссуфу забрасывали монетами в Химках фанаты ЦСКА. Я тогда был под их сектором, меня тоже активно закидывали, потому что у меня манишка фотографа была надета на форму «Анжи». В какой-то момент я собрал горсть и отнёс безопаснику стадиона, сказал: «Смотрите, что творят. Почему бездействуете?». Мне ответили: «Сам виноват. Не стой здесь».

За жизнь я боялся в Питере во время полуфинала Кубка с «Зенитом». Вираж, не дожидаясь концовки игры, начал закидывать нас файерами, взрывать петарды, жечь дымы, разворачивать имперские флаги, петь «Небо славян». А я находился прямо под ними, было реально страшно. Питер – самый агрессивный город в этом плане. Но у нас вообще была установка, что если мы на выезде или в Москве на базе, то в форме на улицу не выходим из соображений безопасности. Мы сами понимали, что если зайти в метро в куртке «Анжи», то тебя там и оставят», — рассказал Расулов в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Андрею Панкову.